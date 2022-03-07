«Як 1937 рік". Реакція світової громадськості на відео з Протасевичем

Після показу по білоруському телебаченню так званого інтерв'ю з заарештованим після скандальної посадки силовими структурами літака Ryanair в Мінську журналістом і опозиціонером Романом Протасевичем, в світі піднялася хвиля обурення.

У відео Протасевич каже, що займався організацією протестів в Білорусі. При цьому він розкритикував одного з лідерів білоруської опозиції Світлану Тихановську і заявив про повагу до правлячого в республіці Олександра Лукашенка.

На кадрах можна помітити сліди на зап'ястях затриманого. Рідні переконані, що свідчення Протасевич давав в ефірі після тортур і залякування.

Білоруський правозахисний центр Весна назвав кадри з показаннями Протасевича зробленими під тиском. Сказане ним є "чистою пропагандою, під якою немає ніякої правдивої основи", заявляє керівник Весни Алесь Беляцький.

Батько Протасевича заявив, що на молоду людину вплинули за допомогою тортур.

"Те, що говорить Роман - це результат його залякування, результат постійного психологічного, фізичного насильства над ним", - зазначив Дмитро Протасевич. "Знаючи нашого сина, все, що говорить Роман, він говорить не сам. Подивіться на його першу реакцію на початку ролика, і навіть в процесі ролика дуже видно, що у нього йде внутрішня боротьба між тим, що він повинен сказати, і тим, що він не хоче говорити", - сказав він.

Помічник Тихановської Франак Вечерко висловив упевненість в тому, що дати свідчення Протасевич був змушений під тортурами.

"Боляче бачити ці "зізнання" Романа Протасевича. Його батьки вважають, що його катували. Це - не той Роман, якого я знаю", - написав Вечерко.

Сама Тихановська звернула увагу на сліди від наручників на зап'ястях Протасевича.

"Потрібно розуміти, в яких умовах перебувають ці люди, вони напевно зазнають насильства, їх катують. Ми не повинні вірити словам цих людей, в тому числі Романа Протасевича. Потрібно розуміти, що їх змушують це говорити", - заявила Тихановська.

Півторагодинним знущанням з заарештованого перед камерами назвав те, що відбувалося на екрані, в пості на Facebook депутат Європарламенту від німецької партії Зелені Сергій Лагодинський.

"Знущання з Протасевича показує, в якому кошмарі знаходяться всі 460 політв'язнів режиму. Слова про "повагу" до Лукашенка в останньому інтерв'ю особливо "переконливі". Диктатор може пишатися "любов'ю і повагою" народу", - так прокоментував останній запис з Протасевичем колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

Колишній підполковник білоруської міліції, який зараз виступає від об'єднання колишніх білоруських силовиків BYPOL, Олександр Азаров упевнений, що до Протасевича могли застосовуватися методи і фізичного, і психічного впливу. Методи білоруських силовиків нагадують 1937 рік, підкреслив Азаров.

"Зараз, по підтвердженій стовідсотковій інформації... можуть класти людей на підлогу, бити гумовим кийком, стріляти з незарядженого пістолета в голову, від чого люди можуть мочитися, і так далі... А також застосовуються методи внутрішньокамерної розробки, тобто якщо людина не погодилася відразу давати свідчення, вона поміщається в камеру, до неї підсаджуються певні особи... Вони людину принижують, б'ють, "опускають", можна так сказати, після чого вона вже готова зробити все, що хочеш, аби її посадили в інше місце", - сказав він.

Він також зазначив, що у нього є точна інформація про те, що КДБ Білорусі вже допитував Протасевича з приводу його поїздки і ще в 2015 році переконався, що мова йшла тільки про репортерську роботу.

Тим часом 4 червня стало відомо, що уряд Німеччини виділив близько 2,9 мільйона євро на підтримку білоруських журналістів, переслідуваних за політичними мотивами.

Ці кошти повинні піти на забезпечення юридичної допомоги затриманим і звинуваченим журналістам, а також, можливо, на заміну пошкодженої техніки або програмного забезпечення. Фінансова допомога в поточному році запланована також для незалежних ЗМІ в самій Білорусі і за її межами.