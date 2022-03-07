«Як 1937 рік". Реакція світової громадськості на відео з Протасевичем

Після показу по білоруському телебаченню так званого інтерв'ю з заарештованим після скандальної посадки силовими структурами літака Ryanair в Мінську журналістом і опозиціонером Романом Протасевичем, в світі піднялася хвиля обурення.
У відео Протасевич каже, що займався організацією протестів в Білорусі. При цьому він розкритикував одного з лідерів білоруської опозиції Світлану Тихановську і заявив про повагу до правлячого в республіці Олександра Лукашенка.
На кадрах можна помітити сліди на зап'ястях затриманого. Рідні переконані, що свідчення Протасевич давав в ефірі після тортур і залякування.
Білоруський правозахисний центр Весна назвав кадри з показаннями Протасевича зробленими під тиском. Сказане ним є "чистою пропагандою, під якою немає ніякої правдивої основи", заявляє керівник Весни Алесь Беляцький.
Батько Протасевича заявив, що на молоду людину вплинули за допомогою тортур.
Помічник Тихановської Франак Вечерко висловив упевненість в тому, що дати свідчення Протасевич був змушений під тортурами.
Сама Тихановська звернула увагу на сліди від наручників на зап'ястях Протасевича.
Півторагодинним знущанням з заарештованого перед камерами назвав те, що відбувалося на екрані, в пості на Facebook депутат Європарламенту від німецької партії Зелені Сергій Лагодинський.
Колишній підполковник білоруської міліції, який зараз виступає від об'єднання колишніх білоруських силовиків BYPOL, Олександр Азаров упевнений, що до Протасевича могли застосовуватися методи і фізичного, і психічного впливу. Методи білоруських силовиків нагадують 1937 рік, підкреслив Азаров.
Він також зазначив, що у нього є точна інформація про те, що КДБ Білорусі вже допитував Протасевича з приводу його поїздки і ще в 2015 році переконався, що мова йшла тільки про репортерську роботу.
Тим часом 4 червня стало відомо, що уряд Німеччини виділив близько 2,9 мільйона євро на підтримку білоруських журналістів, переслідуваних за політичними мотивами.
Ці кошти повинні піти на забезпечення юридичної допомоги затриманим і звинуваченим журналістам, а також, можливо, на заміну пошкодженої техніки або програмного забезпечення. Фінансова допомога в поточному році запланована також для незалежних ЗМІ в самій Білорусі і за її межами.
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