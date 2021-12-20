Кадирову присвоєно звання генерал-майора

19:23 23 липень Київ, Україна

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров переведений з МВС в Росгвардію і йому присвоєно нове військове звання генерал-майора.

«Я вдячний Володимиру Путіну за привласнення нового звання, як і за все, що він робить для розвитку нашої великої держави. Я завжди говорив і ще раз повторюю, що є вірним піхотинцем нашого президента, готовий виконати його наказ самої підвищеної складності на будь-якому континенті », - сказав Кадиров.

До посту Кадиров прикріпив фото указу № 478 від 22 липня про присвоєння йому нового звання.

«Вчора я мав честь прийняти привітання у зв'язку з присвоєнням військового звання генерал-майора особисто від президента Росії, Верховного головнокомандувача Володимира Путіна. Під час телефонної розмови президент сам зачитав указ і привітав мене з цією подією, побажав подальших успіхів. Це висока оцінка, яка дуже дорого коштує », - розповів глава Чечні

Кадиров зізнався, що вислухав новина про це, як і годиться, по стійці смирно.



