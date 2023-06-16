Кадирівці увійшли до прикордонних районів Білгородської області росії - ISW

09:59 16 червня Київ, Україна

Глава Чечні рамзан кадиров розгорнув свій спецзагін "Ахмат" у прикордонних районах Білгородської області. Ймовірно, для продовження підтримки міністерства оборони росії.





15 червня кадиров заявив, що чеченський батальйон "Захід Ахмат" за наказом прибув на пункти пропуску "Нехотіївка" та "Козинка" Білгородської області для охорони кордону від рейдів на територію росії.



Глава Чечні наголосив, що спецпризначенці працюватимуть у тандемі з іншими російськими військами для захисту Білгородщини та мешканців інших прикордонних районів.



Аналітики припускають, що кадиров має намір показати голові ПВК "Вагнер" євгенію



Сам пригожин заявляв раніше, що може розмістити вагнерівців на Білгородщині і без дозволу міністерства оборони росії. Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни (ISW).15 червня кадиров заявив, що чеченський батальйон "Захід Ахмат" за наказом прибув на пункти пропуску "Нехотіївка" та "Козинка" Білгородської області для охорони кордону від рейдів на територію росії.Глава Чечні наголосив, що спецпризначенці працюватимуть у тандемі з іншими російськими військами для захисту Білгородщини та мешканців інших прикордонних районів.Аналітики припускають, що кадиров має намір показати голові ПВК "Вагнер" євгенію пригожину , що він співпрацює з міноборони росії і може розмістити свої війська на території Білгородської області.Сам пригожин заявляв раніше, що може розмістити вагнерівців на Білгородщині і без дозволу міністерства оборони росії.

Варто зазначити, що за інформацією білгородських ЗМІ з посиланням на військових, які «обізнані про ситуацію на кордоні», відомо, що «добровольці з полку "Ахмат" зайняли у кращому разі треті-п'яті ешелони оборони». За даними ЗМІ, на першому-другому ешелонах, які знаходяться у безпосередній близькості до кордону, знаходяться російські строковики.