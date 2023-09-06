Кадиров посилено демонструє свою лояльність путіну - британська розвідка

14:05 15 серпня Київ, Україна

Глава Чечні рамзан кадиров посилено просуває роль своїх підрозділів на війні в Україні, щоб довести свою лояльність президенту росії володимиру путіну.



Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.



У відомстві нагадали, що 10 серпня 2023 р. в інтернеті лідер Чечні рамзан кадиров відзначив зусилля чеченського батальйону "Схід Ахмат" на ділянці в районі Оріхова в Запорізькій області.



У британській розвідці зазначили, що коментарі кадирова "підкреслили постійну роль одного з головних чеченських підрозділів у цьому ключовому районі". Підрозділ чеченців "Схід" офіційно підпорядковується командуванню 42-ї мотострілецької дивізії Південного військового округу, що діяла в районі села Роботине.