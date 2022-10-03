Кадиров вирішив поповнити TikTok війська своїми дітьми

Дон кадиров заявив, що відправляє на війну в Україну своїх неповнолітніх дітей: їм всього 16, 14 і 15 років, але вірний путінський піхотинець запевняє, що зі зброєю вони вміють поводитися змалку і готові застосувати свої навички стрілянини в порожнечу на війні.
На думку Кадирова, «неповнолітній вік не повинен заважати навчанню захисників нашої Батьківщини».
За його словами, отримані навички його сини готові застосувати в Україні і він лише вітає їхнє прагнення.
Найскладнішими ділянками для них є тикток та інстаграм.
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