Кадиров вирішив поповнити TikTok війська своїми дітьми

17:01 03 жовтня Київ, Україна

Дон кадиров заявив, що відправляє на війну в Україну своїх неповнолітніх дітей: їм всього 16, 14 і 15 років, але вірний путінський піхотинець запевняє, що зі зброєю вони вміють поводитися змалку і готові застосувати свої навички стрілянини в порожнечу на війні.





На думку Кадирова, «неповнолітній вік не повинен заважати навчанню захисників нашої Батьківщини».

За його словами, отримані навички його сини готові застосувати в Україні і він лише вітає їхнє прагнення.

Їхня військова підготовка почалася ще давно, мало не з малих років. Недостатньо просто вміти стріляти.. Незабаром вони вирушать на передову і будуть на найскладніших ділянках лінії зіткнення", - заявив кадиров.

Найскладнішими ділянками для них є тикток та інстаграм.