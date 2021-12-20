Кадиров відреагував на санкції США. Відео

20:02 21 липень Київ, Україна

Кадиров вирішив не залишати без коментарів санкції США і записав відео є відповіддю, в якому запросив Помпео відвідати його родове селище в Чечні, де вони зможуть поговорити про те, хто і які права порушує.

"Помпео, приїжджай, тут дуже красиво. Поговоримо з тобою і подивимося, хто які права порушує ", - сказав Кадиров.

Варто відзначити, що Кадиров запросив держсекретаря США в своє родове селище Ахмат-Юрт, де він зараз перебуває.





До речі, раніше глава Чечні відповів фотографією з ручними кулеметами на заяву держсекретаря США про внесення його в чорний список. Опублікований в своєму Telegram-каналі знімок Кадиров супроводив підписом: "Помпео, ми приймаємо бій".

Нагадаємо, Рамзан Кадиров звернувся в Telegram до Володимира Зеленського з закликом підтвердити свої вибачення за який образив його випуск "Кварталу 95", опублікований кілька років тому. Крім того, Кадиров в своєму пості закликав Зеленсокого "до вибудовування добросусідських відносин з Москвою".