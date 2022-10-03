Кадиров відправив в Україну ще один підрозділ навчених бійців

08:35 03 жовтня Київ, Україна

Глава Чечні Рамзан Кадиров у неділю, 2 жовтня, заявив, що в Україну прямує новий підрозділ бойовиків, а також планується надіслати на фронт ще одне бойове формування.

 
"Ми відправили до України ще один підрозділ навчених бійців. Готується до відправлення найближчим часом ще одне бойове формування", - написав він.
 
При цьому він заявив, що ті їдуть воювати з "сатаністами" та "фашистами".
 
"Сатаністи зайшли до кількох населених пунктів, але це не означає, що вони виграють. Всі ці міста та селища звільняли ми. І ми знову звільнимо їх від поганих нациків і фашистів", - заявив той.