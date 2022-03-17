Кадрові перестановки у ВНЗ Білорусі. Лукашенко звільнив трьох ректорів

14:24 20 жовтня Київ, Україна



Про це повідомляє "Пул Першого".



Зокрема, ректори змінилися в Білоруському державному університеті культури і мистецтв (БДУКМ), Мінському державному лінгвістичному університеті (МДЛУ), Брестському державному технічному університеті (БрДТУ).



Так, новим ректором МДЛУ призначено Наталію Лаптєву, яка до цього обіймала посаду декана факультету німецької мови. У БДУКМ ректором стала Наталя Карчевська, тепер уже колишній перший заступник міністра культури, в БрДТУ - експроректор з навчальної роботи Білоруського національного технічного університету Олександр Баханович. За участь студентів в акціях протестів Олександр Лукашенко прийняв рішення звільнити трьох ректорів вищих навчальних закладів Білорусі, а на їхнє місце призначити нових.Про це повідомляє "Пул Першого".Зокрема, ректори змінилися в Білоруському державному університеті культури і мистецтв (БДУКМ), Мінському державному лінгвістичному університеті (МДЛУ), Брестському державному технічному університеті (БрДТУ).Так, новим ректором МДЛУ призначено Наталію Лаптєву, яка до цього обіймала посаду декана факультету німецької мови. У БДУКМ ректором стала Наталя Карчевська, тепер уже колишній перший заступник міністра культури, в БрДТУ - експроректор з навчальної роботи Білоруського національного технічного університету Олександр Баханович.



"Останнім часом до життя ВНЗ прикуто чимало уваги. І, мабуть, кадрові рішення президент ухвалив з метою - навести там порядок", - пише Telegram-канал.



ЗМІ пишуть, що студенти цих університетів брали активну участь в масштабних акціях протесту проти політики Лукашенка, які тривають в країні з серпня 2020 року.