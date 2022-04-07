Кадрові перестановки в Індії: з посади зняли 12 міністрів

13:45 08 липня Київ, Україна

Тривале зростання пандемії і спад економіки стали причиною добровільного звільнення з займаних посад 12 міністрів Індії.

Про це повідомляє BBC в четвер, 8 липня.



"12 членів кабінету міністрів, включаючи міністрів інформаційних технологій і охорони здоров'я, пішли у відставку перед перестановки, щоб поступитися місцем своїм колегам", - сказано в матеріалі.



Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді ввів в свій уряд 36 нових міністрів з моменту його приходу до влади в 2014 році.



При цьому в новому уряді буде 77 міністрів, хоча раніше їх було 52. Кадрові зміни відбулися на тлі критики уряду через неефективну боротьбу з пандемією і нестабільну економіку.



Серед тих, що пішли у відставку, були міністр охорони здоров'я Харш Вардхан і міністр юстиції та інформаційних технологій Раві Шанкар Прасад.