Кабул: терорист-смертник підірвав себе біля посольства росії, є жертви

15:06 05 вересня Київ, Україна

У понеділок вранці, 5 вересня, біля воріт російського посольства в Кабулі (Афганістан) підірвав себе терорист-смертник. За попередніми даними, чоловік підірвав себе, коли стояв у черзі на оформлення візи, у момент, коли російський дипломат вийшов для оголошення списків.

Про це пише Alarabia News.





Інцидент стався у момент, коли біля посольства зібралися студенти, а також афганці із російськими візами. Бомбу привів у дію терорист-смертник. За попередніми даними, не менше 20 людей загинули, включаючи двох співробітників посольства, ще 11 отримали поранення різного ступеня важкості.

Пізніше у російському МЗС заявили, що через дії терориста загинув другий секретар посольства Михайло Шах, а також охоронець, який помер у шпиталі.