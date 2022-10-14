До Землі наближаються 30 тисяч небезпечних астероїдів - NASA

До Землі наближаються близько 30 тисяч потенційно небезпечних астероїдів. Вони знаходяться за 45 млн км від орбітального шляху планети. Усі астероїди відстежуються Координаційним центром Європейського Космічного Агентства з навколоземних об'єктів та Центром NASA з вивчення об'єктів.
Про це повідомляє NASA.
У разі зіткнення з космічним об'єктом нашій планеті може загрожувати глобальна катастрофа. Тому за астероїдами стежать кілька міжнародних агенцій – NEOCC та CNEOS.
50 астероїдів мають ширину понад 140 м, космічний камінь такого розміру може знищити місто. Один астероїд має ширину більше одного кілометра, що при зіткненні могло б знищити набагато більшу площу.
Нагадаємо, вперше в історії дослідникам вдалося змінити рух астероїда.
У разі зіткнення з космічним об'єктом нашій планеті може загрожувати глобальна катастрофа. Тому за астероїдами стежать кілька міжнародних агенцій – NEOCC та CNEOS.
50 астероїдів мають ширину понад 140 м, космічний камінь такого розміру може знищити місто. Один астероїд має ширину більше одного кілометра, що при зіткненні могло б знищити набагато більшу площу.
Нагадаємо, вперше в історії дослідникам вдалося змінити рух астероїда.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі