До Землі летить "комета Диявола"

07:59 30 жовтня Київ, Україна

Масивна комета, прозвана "кометою Диявола", яка вдвічі перевищує гору Еверест, летить до Землі. Побачити небесне тіло можна буде у квітні 2024 року.

Про це повідомляє Fox News.



За словами астронома обсерваторії Лоуелла у Флагстаффі, штат Арізона, Тедді Карета, незважаючи на свої вражаючі розміри, "комета Диявола" навряд чи загрожує Землі. За його словами, вона може бути достатньо яскравою, щоб її можна було побачити неозброєним оком чи в бінокль.



За словами астронома, небесне тіло можна буде побачити не тому, що вона наблизиться до Землі надто близько, а тому, що "комета Диявола" дуже яскрава.



За словами Карета, найяскравішою для мешканців Землі комета стане наступного року в середині квітня, коли вона перебуватиме на відстані приблизно 232 мільйони кілометрів від нашої планети.



Вчений зазначає, що у квітні 2024 року, ймовірно, відбудеться повне сонячне затемнення, тому охочим поспостерігати за "кометою Диявола" варто записати цю подію у свій календар.



Основна проблема полягає в тому, що комети "непередбачувані", коли йдеться про оцінку того, наскільки яскраві вони будуть у міру наближення до Землі. Саме тому, за словами Карета, можна припустити, проте результат ми дізнаємося лише у процесі спостереження.



У Британській астрономічній асоціації зазначили, що ця комета вважається однією з приблизно двох десятків інших комет з крижаним вулканом, що діє. Відомо, що холодні вулканічні комети містять суміш льоду, пилу та газу, відому як кріомагма. Крім того, вони оточені газом, що просочується зсередини.



Вперше комета була виявлена ще у 1812 році, у науковій спільноті вона більш відома як 12P/Pons-Brooks. "Кометою Диявола" її назвали у липні 2023 року, коли астрономи помітили "роги" навколо її ядра. У результаті дехто навіть порівняв її з космічним кораблем із "Зоряних війн".



Насправді "диявольські роги" є хвостами газу та пилу від незвичайних викидів, які все ще є предметом досліджень вчених. За словами Карета, "спалахи" - це моменти, коли комети раптово стають активнішими і з підвищеною швидкістю викидають газ та пил. В результаті комета дуже швидко стає яскравішою, а потім повертається у свій звичний стан.





Зазначається, що спалахи "комети Диявола" справді дуже яскраві і великі, що робить її настільки цікавою для дослідників.

Раніше вчені підрахували, що ядро комети тягнеться майже на 20 кілометрів, що приблизно вдвічі перевищує висоту Евересту. За словами Карета, розмір "комети Диявола" справді вражає, якщо порівняти з іншими "вогненними кулями", ширина яких зазвичай становить від 1 до 3 кілометрів.