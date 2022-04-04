До учасників Telegram-чатів, які підтримують Україну, прийшли співробітники фсб

«Зіставити нік у Telegram з особистими даними людини не так просто, якщо він приховав у профілі свій телефонний номер. Але можна відстежити його через зв'язки з іншими користувачами, у яких телефон у профілі не прихований, в інших соціальних мережах», — зазначили правозахисники та порекомендували користувачам приховати свій телефон у профілі.