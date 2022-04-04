До учасників Telegram-чатів, які підтримують Україну, прийшли співробітники фсб

Співробітники фсб прийшли з обшуками до учасників кількох Telegram-чатів, які підтримують Україну. Як повідомляє правозахисний проєкт «Перший відділ», «оперативно-розшукові заходи» пройшли вдома в учасників чатів «Кіберпартизани», Cyber DDoS та Stop Russian War. У них вилучили всю техніку та носії інформації.
Як вважають правозахисники, силовики відстежують у Telegram учасників чатів, які підтримують заклики проводити DDoS-атаки на урядові сайти чи ресурси державних ЗМІ, писати коментарі у соцмережах та ЗМІ, аналізувати інформацію зі зламаних сайтів.
Учасникам чатів пригрозили кримінальним переслідуванням, аж до звинувачення у держзраді.
Як вважають правозахисники, силовики відстежують у Telegram учасників чатів, які підтримують заклики проводити DDoS-атаки на урядові сайти чи ресурси державних ЗМІ, писати коментарі у соцмережах та ЗМІ, аналізувати інформацію зі зламаних сайтів.
Учасникам чатів пригрозили кримінальним переслідуванням, аж до звинувачення у держзраді.
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