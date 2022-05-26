До сервісу супутникового інтернету Starlink підключилися понад 400 тисяч абонентів

17:05 26 травня Київ, Україна

Супутниковим інтернетом Starlink Ілона Маска користуються вже понад 400 000 абонентів по всьому світу. SpaceX запустила близько 2500 супутників Starlink для підтримки власної глобальної мережі.

Про це йдеться у презентації SpaceX для федеральних американських регуляторів США, яку цитує NBC.



Перші передплатники підключилися до сервісу у жовтні 2020 року. На початку 2022 року він мав близько 145 000 передплатників, у лютому — 250 000. Ця статистика включає як індивідуальних користувачів, так і підприємства.



У презентації SpaceX зазначено, що служба Starlink зараз активна у 48 штатах США та 36 країнах світу. Наступного року компанія планує розширити послуги на більшу частину Азії, Африки та Близького Сходу. Компанія також підписала угоди з авіаперевізниками Hawaiian Airlines та JSX про додавання антен Starlink на літаки.



На сайті SpaceX лише кілька країн не відзначені як території, де будуть доступні послуги Starlink. Це Афганістан, білорусь, Куба, Китай, Іран, Північна Корея, росія, Сирія та Венесуела.





Starlink є мережею супутників SpaceX на низькій навколоземній орбіті, призначена для доставки високошвидкісного інтернету в будь-яку точку земної кулі. За допомогою великої кількості супутників – зараз їх 2500 – Starlink створює систему, що забезпечує швидший зв'язок у ширшій зоні покриття, ніж традиційні широкосмугові супутники.