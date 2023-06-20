До кінця століття гімалайські льодовики можуть втратити до 75% льоду

14:13 20 червня Київ, Україна

В останні десятиліття втрата льоду збільшилася на 65%, що спричиняє серйозну тривогу серед учених. До кінця 2100 льодовики в Гімалаях можуть втратити до 75% свого обсягу, викликавши повені та дефіцит води.

Про це йдеться у звіті Міжнародного центру інтегрованого розвитку гір (ICIMOD), повідомляє Reuters.

Вчені виявили, що втрата льоду в регіоні, де розташовані знамениті вершини Еверест та К2, прискорюється. Протягом 2010-х років льодовики танули на 65% швидше, ніж у минуле десятиліття.



Гімалаї Гіндукуш простягаються на 3500 км (2175 миль) через Афганістан, Бангладеш, Бутан, Китай, Індію, М'янму, Непал та Пакистан.



Зазначається, що при потеплінні на 1,5 градуса Цельсія або на 2 °C вище за доіндустріальну температуру льодовики у всьому регіоні втратять від 30% до 50% свого обсягу до 2100 року.



При потеплінні на 3 °C - до якого світ приблизно йде за поточною кліматичною політикою - льодовики в Східних Гімалаях, в які входять Непал і Бутан, втратять до 75% свого льоду. При 4 °C потепління танення досягне 80%, йдеться у звіті.

У звіті також йдеться про те, що потік води в 12 річкових басейнах регіону, ймовірно, досягне піку до середини століття, після чого почнеться дефіцит. Це матиме наслідки для більш ніж 1,6 мільярда людей, оскільки багато високогірних громад використовують льодовикову воду і талий сніг для зрошення земель.



Танення льодовиків також є небезпекою для громад, розташованих нижче течії. Ризик виникає, коли тала вода стікає в мілководні озера, переповнює їх і вони виходять із берегів, спрямовуючи потік води вниз по гірських долинах.



Зазначається, що уряди намагаються підготуватися до цих змін. Китай працює над зміцненням запасів води в країні. А Пакистан встановлює системи раннього попередження про вилив льодовикових озер.