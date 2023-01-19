До кінця року Євросоюз повністю відмовиться від енергоресурсів Росії.

Більшість країн Євросоюзу позбавляться енергоресурсів із країни-агресора Росії до кінця 2023 року. Найімовірніше, що Угорщина стане винятком.
Про це заявив Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, виступаючи у Міжнародному університеті в Іспанії у четвер, 19 січня.
Про це заявив Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, виступаючи у Міжнародному університеті в Іспанії у четвер, 19 січня.
Європейський чиновник вважає, що економіка Росії за допомогою санкційного тиску "заплатить високу ціну" за вторгнення в Україну.
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