До кінця року Євросоюз повністю відмовиться від енергоресурсів Росії.

17:11 19 січня Київ, Україна





Про це заявив Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Більшість країн Євросоюзу позбавляться енергоресурсів із країни-агресора Росії до кінця 2023 року. Найімовірніше, що Угорщина стане винятком.Про це заявив Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель , виступаючи у Міжнародному університеті в Іспанії у четвер, 19 січня.

"До кінця року всі країни позбавляться повністю енергетичних ресурсів Росії. Можливо, Угорщина стане винятком з політичних причин", - сказав він.



Європейський чиновник вважає, що економіка Росії за допомогою санкційного тиску "заплатить високу ціну" за вторгнення в Україну.