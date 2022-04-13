До кінця 2020 року Європа зможе отримувати азербайджанський газ

20:51 16 листопада Київ, Україна

Завершено чотирирічне будівництво Трансадріатичного трубопроводу (TAP), і до кінця 2020-го країни Європи зможуть отримувати азербайджанський газ.

Про це повідомляється на сайті проєкту в понеділок, 16 листопада.



"Майже через чотири з половиною роки після початку будівництва газопроводу в Салоніках (Греція), роботи перейшли на стадію комерційних операцій з постачання газу по газотранспортній системі TAP", - йдеться в повідомленні TAP AG.



Очікується, що європейські споживачі отримають газ по цьому газопроводу до кінця нинішнього року.



Газотранспортна система протяжністю 878 кілометрів перетинає Грецію, Албанію, Адріатичне море і Італію. Вона буде використовуватися для транспортування газу з родовища Шах Деніз II в Каспійському морі.



TAP - це європейська ділянка Південного газового коридору, по якому щорічно буде транспортуватися 10 млрд кубометрів газу з Азербайджану на кілька ринків Європи. Пропускна спроможність газопроводу - 20 млрд кубометрів на рік. Він з'єднується з Трансанатолійським газопроводом (TANAP) на турецько-грецькому кордоні.



TAP буде сприяти постачанню газу в країни Південно-Східної Європи. Загальна протяжність Південного газового коридору становить 3500 км, а вартість проєкту оцінюється в $40 млрд.



Акціонерами Трансадріатичного газопроводу є британська ВР (20%), азербайджанська SOCAR (20%), італійська Snam (20%), бельгійська Fluxys (19%), іспанська Enagas (16%), швейцарська Swis Axpo (5%).