Через війну в Україні 80% росіян втратили свої заощадження - опитування

Після 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, понад 80% росіян частково або повністю втратили свої заощадження.

Кожен п'ятий росіянин починаючи з лютого відмовився від намірів накопичувати гроші.

Про це свідчить опитування "АльфаСтрахування", повідомляє Forbes.

Згідно з опитуванням, лише 19% нічого не втратили. 8% заявили, що повністю втратили свою фінансову подушку безпеки. 21% заявив про те, що втратив майже всі заощадження, 52% втратили незначну їхню частину.

Уточнюється, що половина опитаних (58%) зізналася, що їм вдається відкладати гроші, але на 39% лютого це стало робити складніше.

Проте третина опитаних (34%) розповіла, що їхні витрати на щоденні потреби за цей час зросли на 20-30%.. Ще 30% оцінили збільшення видатків на 10%, а 15% респондентів – на 30-50%. Для 6% витрати скоротилися, 82% із них повідомили про зменшення витрат більш ніж на 50%.

Раніше Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив, що росія, незважаючи на "радість" від санкцій, дедалі більше наближається до сценарію розвитку Ірану.