Через витік газу з Північного потоку в атмосферу потрапить близько 300 тисяч тонн метану

Внаслідок пошкодження газопроводу "Північний потік" в атмосферу потрапить близько 300 тисяч тонн метану, пише Bloomberg із посиланням на дані німецького Федерального управління з охорони навколишнього середовища.
В управлінні розрахували, що протягом 20 років метан, що випливає з газопроводу, буде викликати щорічно таке потепління, як викиди від 5,5 мільйона автомобілів.
Протягом перших 20 років перебування в атмосфері метан має у 84 рази більшу теплову здатність, ніж вуглекислий газ, але після цього швидко розкладається, зазначає видання.
На газопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» зафіксували вже чотири витоки: два в економічній зоні Данії та два – у шведській. Перші три розриви сталися у понеділок, 26 вересня, про останній повідомили 29 вересня. Чиновники в Німеччині та США вважають, що вибухи на газопроводах є результатом диверсії і що труби можуть стати назавжди непридатними для використання.
У Данії заявляють, що більше половини газу, що зберігався в газопроводах, уже випливло до Балтійського моря, а загальні викиди будуть еквівалентними третині всіх річних викидів Данії.
Водночас 300 тисяч тонн – це лише незначна частина глобального обсягу викидів метану, пов'язаних, зокрема, з видобутком вугілля та нафти у світі, зазначають у Edinburgh Climate Change Institute.
В управлінні розрахували, що протягом 20 років метан, що випливає з газопроводу, буде викликати щорічно таке потепління, як викиди від 5,5 мільйона автомобілів.
Протягом перших 20 років перебування в атмосфері метан має у 84 рази більшу теплову здатність, ніж вуглекислий газ, але після цього швидко розкладається, зазначає видання.
На газопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» зафіксували вже чотири витоки: два в економічній зоні Данії та два – у шведській. Перші три розриви сталися у понеділок, 26 вересня, про останній повідомили 29 вересня. Чиновники в Німеччині та США вважають, що вибухи на газопроводах є результатом диверсії і що труби можуть стати назавжди непридатними для використання.
У Данії заявляють, що більше половини газу, що зберігався в газопроводах, уже випливло до Балтійського моря, а загальні викиди будуть еквівалентними третині всіх річних викидів Данії.
Водночас 300 тисяч тонн – це лише незначна частина глобального обсягу викидів метану, пов'язаних, зокрема, з видобутком вугілля та нафти у світі, зазначають у Edinburgh Climate Change Institute.
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