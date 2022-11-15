Через санкційні ризики Китай різко скоротив закупівлю російської нафти.

Китайські нафтопереробні заводи (НПЗ) скоротили закупівлі російської нафти з постачанням у грудні, напередодні обмежень, які мають набути чинності 5 грудня.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на трейдерів та учасників ринку.

"Звичайно, є багато побоювань і багато плутанини щодо майбутнього обмеження цін, але люди думають, що грудневі вантажі мають бути безпечними для покупки", - заявив китайський трейдер.

Китайські компанії не горять бажанням ризикувати і планують почекати певний час, щоб зрозуміти, як працюватиме механізм граничних цін на нафту, а також оцінити можливі ризики санкцій та можливі вигоди від дисконту на російську нафту.. Агентство зазначає, що замість звичних 30 партій російської нафти сорту ВСТО китайські нафтопереробні заводи замовили не більше ніж сім. Скорочення попиту моментально призвело до зниження вартості постачання, зазначає агентство.

«Зараз все перебуває під пильною увагою. Важко деталізувати умови, узгоджені для цієї невеликої кількості угод», - сказав китайський керівник.

На тлі зростання ризиків деякі компанії навіть відмовилися від російських поставок на користь імпорту з Бразилії та Західної Африки. Незважаючи на те, що ціни за такі поставки були значно вищими, китайські компанії віддали перевагу перестрахуванню на випадок з можливими перебоями російських поставок через санкції.



Найбільшими покупцями російської нафти у Китаї виступають державні компанії, такі як Unipec, Zhenhua Oil та Chinaoil. За даними агентства, на них припадає близько 85% від загальних обсягів поставок, проте навіть вони задумалися про скорочення поставок через можливі ризики.. Держкомпанії мають намір оцінити вигоду від можливої знижки та ймовірних санкцій у разі продовження співпраці з Росією.



Напередодні санкцій проти російської нафти прибутки від нафтового експорту впали до мінімуму з початку року. Найближчим часом від російських поставок відмовляться європейські країни, а азіатські поки не поспішають нарощувати поставки через санкційні ризики, що наближаються.