Через санкції власники танкерів масово відмовляються перевозити російську нафту

Вартість доставки російської нафти зросла в 1,5 рази, оскільки дедалі більше власників танкерів відмовляються від торгівлі напередодні нафтового ембарго.
Про це пише Bloomberg.
Ті, хто, як і раніше, готові відвантажувати російську нафту, вимагають вищу плату за ризик. Так, якщо раніше ставка фрахту судна для постачання нафти з Балтійського моря до Індії становила $9–11,5 млн, то тепер вона може зрости до $15–20 млн ($20 за барель), сказали агентству суднові брокери.
Зростання ціни на відвантаження відображає проблеми, з якими зіткнуться перевізники російської нафти після 5 грудня — тоді набудуть чинності санкції ЄС на російську нафту. Наприклад, деякі найбільші власники танкерів Греції припинять перевезення російської нафти.
Найменша кількість доступних судів і необхідність перенаправити російську нафту від традиційних покупців у Європі до нових в Азії та Близькому Сході сприяють підвищенню ставок.
Підвищення вартості фрахту сильно впливає собівартість російської нафти Urals. Її ціна й так упала з початку листопада майже на 30% — удвічі більша, ніж північноморська марка Brent. Вартість барелів при відвантаженні з портів Новоросійська і Приморська становить до $52 — рівня кінця 2020 року, оскільки нечисленні покупці почали вимагати збільшення знижок майже до 40%. При цьому повна собівартість видобутку в Росії з урахуванням податків становить близько $50 за барель, говорив директор з інвестицій «Локоінвест управління активами» Дмитро Польовий.
В результаті доходи бюджету від експорту нафти знижуються, оновлюючи мінімуми з початку війни: збори вивізних мит на нафту тримаються нижче 120 млн. доларів третій тиждень поспіль, хоча наприкінці вересня перевищували 150 млн. доларів щотижня.
Країни G7 та ЄС домовилися запровадити стелю цін на російську нафту, щоб знизити доходи Кремля від продажу нафти та обмежити його можливість вести війну в Україні.
Коли санкції набудуть чинності, європейським банкам, страховикам і портам заборонять фінансувати купівлю та продаж російської нафти, страхувати вантажі на суднах або вивантажувати їх, якщо ціна нафти на борту танкера виявиться вищою за стелю.
Ті, хто, як і раніше, готові відвантажувати російську нафту, вимагають вищу плату за ризик. Так, якщо раніше ставка фрахту судна для постачання нафти з Балтійського моря до Індії становила $9–11,5 млн, то тепер вона може зрости до $15–20 млн ($20 за барель), сказали агентству суднові брокери.
Зростання ціни на відвантаження відображає проблеми, з якими зіткнуться перевізники російської нафти після 5 грудня — тоді набудуть чинності санкції ЄС на російську нафту. Наприклад, деякі найбільші власники танкерів Греції припинять перевезення російської нафти.
Найменша кількість доступних судів і необхідність перенаправити російську нафту від традиційних покупців у Європі до нових в Азії та Близькому Сході сприяють підвищенню ставок.
Підвищення вартості фрахту сильно впливає собівартість російської нафти Urals. Її ціна й так упала з початку листопада майже на 30% — удвічі більша, ніж північноморська марка Brent. Вартість барелів при відвантаженні з портів Новоросійська і Приморська становить до $52 — рівня кінця 2020 року, оскільки нечисленні покупці почали вимагати збільшення знижок майже до 40%. При цьому повна собівартість видобутку в Росії з урахуванням податків становить близько $50 за барель, говорив директор з інвестицій «Локоінвест управління активами» Дмитро Польовий.
В результаті доходи бюджету від експорту нафти знижуються, оновлюючи мінімуми з початку війни: збори вивізних мит на нафту тримаються нижче 120 млн. доларів третій тиждень поспіль, хоча наприкінці вересня перевищували 150 млн. доларів щотижня.
Країни G7 та ЄС домовилися запровадити стелю цін на російську нафту, щоб знизити доходи Кремля від продажу нафти та обмежити його можливість вести війну в Україні.
Коли санкції набудуть чинності, європейським банкам, страховикам і портам заборонять фінансувати купівлю та продаж російської нафти, страхувати вантажі на суднах або вивантажувати їх, якщо ціна нафти на борту танкера виявиться вищою за стелю.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі