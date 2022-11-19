Через санкції у Росії зростають проблеми з мобільним інтернетом

10:21 19 листопада Київ, Україна

У Росії через припинення постачання мережевого обладнання почався дефіцит частот для мобільного інтернету. Це призведе до поступового падіння його швидкості, повідомляє у п'ятницю, 18 листопада, російське видання Известия.

Так, серед санкцій, запроваджених проти Росії, є заборона на постачання в країну телекомунікаційного обладнання. Тому якщо раніше компанії вирішували проблему дефіциту частот встановленням додаткових базових станцій, то зараз такої можливості вони не мають. Тож трафік зростає, а пропускна спроможність мереж – ні.

За інформацією видання, з листопада 2021 по середину березня 2022-го середня швидкість мобільного інтернету в Росії скоротилася з 21,7 Мбіт/с приблизно до 21 Мбіт/с. А до кінця 2022 року може впасти на 1 Мбіт/с – до 20 Мбіт/с.

Нагадаємо, у червні ЗМІ повідомили про закриття магазинів Huawei у Росії. Одна з найбільших світових компаній у сфері телекомунікацій китайська Huawei почала закривати свої офіційні торгові точки в Росії.

Перед цим фінська Nokia припинила свою діяльність у Росії. Вже з перших днів російського вторгнення в Україну керівництву телекомунікаційної компанії стало зрозуміло, що подальша присутність у Росії неможлива.