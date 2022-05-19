Через санкції Китай скоротив на 66% постачання смартфонів у Росії

09:41 19 травня Київ, Україна

За даними міністерства торгівлі США , імпорт ноутбуків із Китаю впав у березні (порівняно з лютим) на 40%, смартфонів – на 66%, мережевого обладнання – на 98%. Це пов'язано з побоюваннями КНР потрапити під американські санкції.

«Мене часто запитують, чи ці заходи експортного контролю працюють. І я думаю, що відповідь - це безумовне, беззастережне так. Я думаю, що вони працюють, тому що ми маємо таку сильну коаліцію країн по всьому світу, які беруть участь у забезпеченні їх дотримання», — заявила The Washington Post міністр торгівлі США Джина Раймондо, говорячи про ефективність санкцій.

Технологічний експорт до Росії, за словами Раймондо, скоротили й інші країни. Постачання із США у категоріях, що підпадають під експортний контроль, скоротилися на 86%, експорт Південної Кореї до Росії впав на 62%, Фінляндії – на 60%. 37 країн прямо підтримали США та приєдналися до санкцій.

Раніше повідомлялося, що постачання скоротили, зокрема, китайські компанії Lenovo та Xiaomi — остання входила до трійки лідерів на російському ринку мобільних телефонів разом з американською Apple та південнокорейською Samsung. Apple і Samsung ще в березні оголосили, що припиняють продажі в Росії.



Експортних обмежень, введених проти Росії, повинні дотримуватися компанії, які використовують американське виробниче обладнання або програмне забезпечення. Санкції забороняють постачання комп'ютерних чіпів, телекомунікаційного обладнання, лазерів, авіоніки та морських технологій. Хоча обмеження не поширюються на споживчу електроніку, деякі компанії, у тому числі з КНР, повністю припинили постачання до Росії технологічних продуктів.. Наприклад, найбільший у світі виробник комерційних дронів DJI став у квітні першою китайською компанією, що залишила російський ринок. Це відбувається незважаючи на те, що Пекін так і не виступив із засудженням російського вторгнення та не приєднався до антиросійських санкцій.



Більшість заводів з виробництва чіпів у світі використовують програмне забезпечення чи обладнання, розроблене США. Відповідно, виробникам цієї продукції доводиться дотримуватися американських санкцій, а Росія виявилася практично відрізана від цього ринку.. У результаті російської військової техніки стали використовувати мікросхеми, призначені для побутових приладів. Наприклад, у захоплених в Україні танках знайшли чіпи від посудомийних машин та холодильників.