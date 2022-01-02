Через пташиний грип Польща втрачає мільйони поголів'я птиці

У 15 з 16 воєводств Республіки Польща виявлені великі осередки пташиного грипу. Для ліквідації вогнищ поширення інфекції птиця повинна бути знищена. У зв'язку з цим, влада вимагає від фермерів знищити близько шести мільйонів курей, гусей, індиків та качок. Про це в п'ятницю, 23 квітня, повідомила радіоcтанція RMF.
Як прогнозують експерти, пташиний грип спричинить зростання цін на м'ясо птиці, оскільки через епідемію галузь птахівництва зазнає великих втрат. Деякі ферми змушені закритися.
Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я оцінили як низькі ризики передачі пташиного грипу між людьми.
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