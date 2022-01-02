Через пташиний грип Польща втрачає мільйони поголів'я птиці

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У 15 з 16 воєводств Республіки Польща виявлені великі осередки пташиного грипу. Для ліквідації вогнищ поширення інфекції птиця повинна бути знищена. У зв'язку з цим, влада вимагає від фермерів знищити близько шести мільйонів курей, гусей, індиків та качок. Про це в п'ятницю, 23 квітня, повідомила радіоcтанція RMF.

"З такою серйозною кризою ми стикаємося вперше. Раніше максимально було 65 вогнищ, а зараз перевищує 200", - цитує радіо слова представника Польської асоціації виробників птиці Анджея Данеляка.

Як прогнозують експерти, пташиний грип спричинить зростання цін на м'ясо птиці, оскільки через епідемію галузь птахівництва зазнає великих втрат. Деякі ферми змушені закритися.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я оцінили як низькі ризики передачі пташиного грипу між людьми.