Через наближення урагану Ханна в Техасі ввели режим НС

11:04 26 липень Київ, Україна

Перший в цьому році ураган Ханна обрушився на узбережжя Америки. Наказом губернатора штату Техас Грега Еббота в прибережних округах штату введено надзвичайний стан. Про це повідомляється в заяві Еббота на його офіційному сайті.

Режим НС вводиться в 32 з 254 округів штату, здебільшого прибережних. Дана міра дозволяє місцевій владі отримати доступ до деяких додаткових фондам і задіяти більше ресурсів при ліквідації наслідків стихійного лиха. Це, зокрема, дає можливість залучити до рятувальних або відновлювальних робіт Національну гвардію.

фото: ураган Ханна достиг побережья Техаса

Як повідомляється на сайті компанії American Electric Power, яка відповідає за енергопостачання в даному районі, без світла залишилися майже 60 тисяч споживачів. Раніше влада рекомендувала евакуюватися населенню декількох невеликих прибережних міст.

Також запобіжні заходи приймають в сусідній Мексиці. Національне управління цивільної оборони країни повідомило, що в ряді районів північно-східних штатів Тамауліпас і Нуево-Леон оголошений високий ( "помаранчевий") рівень тривоги у зв'язку з наближенням урагану.

фото: последствия урагана Ханна уже претерпели часть прибрежных округов Техаса

Очікується, що ураган обрушить на територію Мексики сильні дощі, в деяких районах прогнозується випадання від 150 до 250 літрів води на квадратний метр.

Очікується, що циклон прийде в Мексику вранці в неділю за місцевим часом.

Ураган обрушився на узбережжя Техасу напередодні. Швидкість вітру в межах урагану складає близько 40 м / с. Ханна рухається на південний захід зі швидкістю 3,6 м / с.