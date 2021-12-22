Через наближення урагану Ханна в Техасі ввели режим НС

Перший в цьому році ураган Ханна обрушився на узбережжя Америки. Наказом губернатора штату Техас Грега Еббота в прибережних округах штату введено надзвичайний стан. Про це повідомляється в заяві Еббота на його офіційному сайті.

Режим НС вводиться в 32 з 254 округів штату, здебільшого прибережних. Дана міра дозволяє місцевій владі отримати доступ до деяких додаткових фондам і задіяти більше ресурсів при ліквідації наслідків стихійного лиха. Це, зокрема, дає можливість залучити до рятувальних або відновлювальних робіт Національну гвардію.

Як повідомляється на сайті компанії American Electric Power, яка відповідає за енергопостачання в даному районі, без світла залишилися майже 60 тисяч споживачів. Раніше влада рекомендувала евакуюватися населенню декількох невеликих прибережних міст.

Також запобіжні заходи приймають в сусідній Мексиці. Національне управління цивільної оборони країни повідомило, що в ряді районів північно-східних штатів Тамауліпас і Нуево-Леон оголошений високий ( "помаранчевий") рівень тривоги у зв'язку з наближенням урагану.

Очікується, що ураган обрушить на територію Мексики сильні дощі, в деяких районах прогнозується випадання від 150 до 250 літрів води на квадратний метр.

Очікується, що циклон прийде в Мексику вранці в неділю за місцевим часом.

Ураган обрушився на узбережжя Техасу напередодні. Швидкість вітру в межах урагану складає близько 40 м / с. Ханна рухається на південний захід зі швидкістю 3,6 м / с.