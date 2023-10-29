Через позицію Ердогана Ізраїль повертає з Туреччини всіх своїх дипломатів

11:31 29 жовтня Київ, Україна

Війна Ізраїлю з ХАМАС у Секторі Гази продовжує впливати на міжнародні відносини, загострюючи їх. Як повідомив глава МЗС Ізраїлю Елі Коен, перегляду тепер підлягають відносини з Туреччиною. У зв'язку з висловлюваннями турецької влади про війну між Ізраїлем та терористичним рухом ХАМАС, усі ізраїльські дипломати в Туреччині повернуться на батьківщину.

"З огляду на серйозні заяви з Туреччини я розпорядився повернути звідти дипломатичних представників, щоб провести переоцінку відносин між Ізраїлем та Туреччиною", - написав він.

Раніше в суботу президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган виступив на пропалестинському мітингу в Стамбулі і назвав Ізраїль "окупантом", який "вчиняє військові злочини вже 22 дні".

Також Ердоган стверджував, що бойовики руху ХАМАС – "не терористи".