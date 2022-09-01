Через втрати в Україні влада росії нарощує фінансування оборонних підприємств

18:37 16 серпня Київ, Україна

Міноборони росії уклало контракти з оборонними підприємствами на 500 млрд рублів, щоб поповнити запаси техніки та озброєнь.



Сума, яка дорівнює половині річного бюджету Санкт-Петербурга, шестирічному бюджету Ульяновської області та 20-річному бюджету Калмикії, буде спрямована на закупівлю та модернізацію майже 4 тисяч одиниць військової та спеціальної техніки.



Зокрема, міноборони отримає снаряди калібру 300 мм для реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С" - "аналогу" американської HIMARS, яку українські війська використовують із червня, знищуючи склади та критичні об'єкти російських сил.



Також укладено контракт із «Вертольотами росії» на постачання модернізованих ударних вертольотів Ка-52М та Мі-28НМ замість майже 50 машин, втрачених в Україні, згідно з підрахунками аналітичного проєкту Oryx.



Загалом, за оцінками Oryx, російська армія втратила 5038 одиниць техніки, з яких 3212 знищено, 104 пошкоджено, 324 кинуто і 1398 захоплено.



Серед них втрат - 922 танки, 509 бойових броньованих машин, 992 бойові машини піхоти, 62 ракетні установки, 37 зенітно-ракетних комплексів, 53 безпілотники і не менше 37 літаків.



Вперше з часів Цусімської битви російських флот втратив флагман (крейсер «москва» зі складу чф), а всього втратив 11 кораблів, 8 з яких знищено, а три - пошкоджено. Удари по кримському аеродрому в Новофедорівці позбавили вкс росії 9 літаків за один день, що стало, ймовірно, найбільшою втратою бойової авіації з Другої світової війни.



Витрати на нове озброєння, рівні чверті річного держоборонзамовлення, відбудуться, незважаючи на те, що федеральний бюджет стрімко втрачає прибутки і скочується дефіцит.



За підсумками липня мінфін зібрав до скарбниці 1,761 трлн рублів податків - на 26% менше, ніж того ж місяця 2021 року. Нафтогазові надходження обвалилися на 22% рік до року, збори ПДВ – на 40%, податку на прибуток – на 32%.



Витрати бюджету перевищили доходи на 892 млрд рублів, або 33%. Інакше кажучи, без забезпечення податковим виторгом залишився кожен третій витрачений урядом рубль.