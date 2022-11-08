Через кліматичні зміни загинули тисячі людей - ВООЗ

11:24 08 листопада Київ, Україна

У 2022 році тільки в європейському регіоні через наслідки кліматичних змін загинули тисячі людей, і ця цифра зростатиме, якщо уряди країн світу не вживатимуть термінових заходів щодо адаптації та пом'якшення для боротьби з причинами екстремальних погодних явищ.



Про це заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я, доктор Ганс Клюге.

"Зміна клімату та кризи, спричинені ним, вже давно є явними надзвичайними ситуаціями в галузі охорони здоров'я. ВООЗ і партнери вже давно б'ють на сполох, але дії мають небезпечно непослідовний і надто повільний характер", - зазначив він.

Клюге звернув увагу, що у європейському регіоні ВООЗ минулого літа спостерігалося підвищення інтенсивності хвиль тепла, посух та лісових пожеж, які вплинули на здоров'я місцевого населення.

"За даними Служби Європейського Союзу зі зміни клімату Copernicus, регіон тільки пережив найспекотніше літо і найспекотніший серпень за всю історію спостережень. На додаток до високих температур, ми боролися з руйнівними лісовими пожежами по всьому регіону, які викликали високі викиди вуглецю з 2007 року, вбили багато людей, змусили багатьох людей залишити свої будинки та знищили великі групи населення землі на кілька років уперед", - зазначив лікар.

Він звернув увагу на те, що екстремальні температури можуть посилити хронічні захворювання, у тому числі серцево-судинні, респіраторні та цереброваскулярні захворювання, а також стани, пов'язані з діабетом. За даними ВООЗ, при цьому, ймовірно, через аномальну спеку цього року в регіоні загинули щонайменше 15 000 людей. Серед них майже 4000 померли в Іспанії, понад 1000 – у Португалії, понад 3200 – у Великій Британії та 4500 – у Німеччині. При цьому очікується, що ця оцінка збільшиться в міру того, як все більше країн повідомлятимуть про надмірну смертність через спеку.

"Ці впливи на здоров'я, які люди в нашому регіоні відчувають зараз при підвищенні середньої глобальної температури на 1,1 °C, дають лише уявлення про те, чого ми можемо очікувати, якщо температура підвищиться на 2 °C і вище порівняно з доіндустріальним рівнем. Це має викликати занепокоєння щодо нашого майбутнього в мінливому кліматі", - наголосив Клюге.

За його словами, у разі, якщо уряди країн світу не вживуть заходів щодо адаптації та пом'якшення наслідків кліматичних змін, це призведе до зростання хвиль тепла та інших екстремальних погодних явищ, що призведе до зростання кількості захворювань та смертей.