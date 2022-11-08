Через кліматичні зміни загинули тисячі людей - ВООЗ

У 2022 році тільки в європейському регіоні через наслідки кліматичних змін загинули тисячі людей, і ця цифра зростатиме, якщо уряди країн світу не вживатимуть термінових заходів щодо адаптації та пом'якшення для боротьби з причинами екстремальних погодних явищ.
Про це заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я, доктор Ганс Клюге.
Про це заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я, доктор Ганс Клюге.
Клюге звернув увагу, що у європейському регіоні ВООЗ минулого літа спостерігалося підвищення інтенсивності хвиль тепла, посух та лісових пожеж, які вплинули на здоров'я місцевого населення.
Він звернув увагу на те, що екстремальні температури можуть посилити хронічні захворювання, у тому числі серцево-судинні, респіраторні та цереброваскулярні захворювання, а також стани, пов'язані з діабетом. За даними ВООЗ, при цьому, ймовірно, через аномальну спеку цього року в регіоні загинули щонайменше 15 000 людей. Серед них майже 4000 померли в Іспанії, понад 1000 – у Португалії, понад 3200 – у Великій Британії та 4500 – у Німеччині. При цьому очікується, що ця оцінка збільшиться в міру того, як все більше країн повідомлятимуть про надмірну смертність через спеку.
За його словами, у разі, якщо уряди країн світу не вживуть заходів щодо адаптації та пом'якшення наслідків кліматичних змін, це призведе до зростання хвиль тепла та інших екстремальних погодних явищ, що призведе до зростання кількості захворювань та смертей.
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