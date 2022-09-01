Через фіаско військово-морських сил путін змінив командувача чорноморського флоту

18:30 17 серпня Київ, Україна

Російські військово-морські сили з початку війни з Україною втратили 11 кораблів і значну частину бойової авіації, що спричинило першу гучну відставку.
 
Президент володимир путін звільнив командувача чорноморського флоту адмірала Ігоря Осипова, кавалера ордена «За морські заслуги», тричі нагородженого медаллю «За відзнаку у військовій службі».

Замість Осипова, який керував чф з 2019 року, новим командувачем призначено віцеадмірала Віктора Соколова.

Про призначення 59-річного Соколова, який раніше командував Кольською та Приморською флотиліями, а потім отримав бойовий досвід у Сирії, повідомили члени військової ради флоту.

Змінити головнокомандувача чф путін вирішив за кілька днів після серії вибухів на головній російській авіабазі в Криму, безпеку якої мали забезпечувати зокрема сили ППО флоту. В результаті НП на аеродромі в Новофедорівці зс росії втратили не менше 8 літаків, які використовувалися для підтримки південного угруповання військ, що займає Херсон.

Головне, про що має пам'ятати новий командувач – куріння вбиває!
 
За неповні 6 місяців війни з Україною — країною, яка в 13 разів відстає від росії за чисельністю військово-морських сил, — російський флот безповоротно втратив 8 кораблів, зазнавши втрат, яких не бачив жодного разу з часів Другої світової війни.

Крім флагмана, крейсера «москва», який затонув 14 квітня, українським силам вдалося знищити три патрульні катери проєкту 03160 «Раптор», швидкісний транспортно-десантний катер БК-16Е (проєкту 02510), великий десантний корабель «Саратов Серна», а також рятувальний буксир «Василь Бех» перераховують аналітики аналітичного проєкту Oryx.

Ще три кораблі — БДК проєкту 775 і два патрульні картери — отримали пошкодження, випливає з підрахунків Oryx, який збирає дані про військові втрати за фотографіями та відео.

Наразі росія фактично втратила контроль над Чорним морем, заявило у вівторок Міноборони Британії у щоденному звіті розвідки.

Чорноморський флот, за даними британських військових, зайняв нехарактерну собі оборонну позицію, що підриває загальну стратегію російського вторгнення.