Через фіаско військово-морських сил путін змінив командувача чорноморського флоту

18:30 17 серпня Київ, Україна

Російські військово-морські сили з початку війни з Україною втратили 11 кораблів і значну частину бойової авіації, що спричинило першу гучну відставку.

Президент володимир путін звільнив командувача чорноморського флоту адмірала Ігоря Осипова, кавалера ордена «За морські заслуги», тричі нагородженого медаллю «За відзнаку у військовій службі».



Замість Осипова, який керував чф з 2019 року, новим командувачем призначено віцеадмірала Віктора Соколова.



Про призначення 59-річного Соколова, який раніше командував Кольською та Приморською флотиліями, а потім отримав бойовий досвід у Сирії, повідомили члени військової ради флоту.



Змінити головнокомандувача чф путін вирішив за кілька днів після серії вибухів на головній російській авіабазі в Криму, безпеку якої мали забезпечувати зокрема сили ППО флоту. В результаті НП на аеродромі в Новофедорівці зс росії втратили не менше 8 літаків, які використовувалися для підтримки південного угруповання військ, що займає Херсон.





Головне, про що має пам'ятати новий командувач – куріння вбиває!