Через фіаско військово-морських сил путін змінив командувача чорноморського флоту

Російські військово-морські сили з початку війни з Україною втратили 11 кораблів і значну частину бойової авіації, що спричинило першу гучну відставку.
Президент володимир путін звільнив командувача чорноморського флоту адмірала Ігоря Осипова, кавалера ордена «За морські заслуги», тричі нагородженого медаллю «За відзнаку у військовій службі».
Замість Осипова, який керував чф з 2019 року, новим командувачем призначено віцеадмірала Віктора Соколова.
Про призначення 59-річного Соколова, який раніше командував Кольською та Приморською флотиліями, а потім отримав бойовий досвід у Сирії, повідомили члени військової ради флоту.
Змінити головнокомандувача чф путін вирішив за кілька днів після серії вибухів на головній російській авіабазі в Криму, безпеку якої мали забезпечувати зокрема сили ППО флоту. В результаті НП на аеродромі в Новофедорівці зс росії втратили не менше 8 літаків, які використовувалися для підтримки південного угруповання військ, що займає Херсон.
Замість Осипова, який керував чф з 2019 року, новим командувачем призначено віцеадмірала Віктора Соколова.
Про призначення 59-річного Соколова, який раніше командував Кольською та Приморською флотиліями, а потім отримав бойовий досвід у Сирії, повідомили члени військової ради флоту.
Змінити головнокомандувача чф путін вирішив за кілька днів після серії вибухів на головній російській авіабазі в Криму, безпеку якої мали забезпечувати зокрема сили ППО флоту. В результаті НП на аеродромі в Новофедорівці зс росії втратили не менше 8 літаків, які використовувалися для підтримки південного угруповання військ, що займає Херсон.
Головне, про що має пам'ятати новий командувач – куріння вбиває!
За неповні 6 місяців війни з Україною — країною, яка в 13 разів відстає від росії за чисельністю військово-морських сил, — російський флот безповоротно втратив 8 кораблів, зазнавши втрат, яких не бачив жодного разу з часів Другої світової війни.
Крім флагмана, крейсера «москва», який затонув 14 квітня, українським силам вдалося знищити три патрульні катери проєкту 03160 «Раптор», швидкісний транспортно-десантний катер БК-16Е (проєкту 02510), великий десантний корабель «Саратов Серна», а також рятувальний буксир «Василь Бех» перераховують аналітики аналітичного проєкту Oryx.
Ще три кораблі — БДК проєкту 775 і два патрульні картери — отримали пошкодження, випливає з підрахунків Oryx, який збирає дані про військові втрати за фотографіями та відео.
Наразі росія фактично втратила контроль над Чорним морем, заявило у вівторок Міноборони Британії у щоденному звіті розвідки.
Чорноморський флот, за даними британських військових, зайняв нехарактерну собі оборонну позицію, що підриває загальну стратегію російського вторгнення.
Крім флагмана, крейсера «москва», який затонув 14 квітня, українським силам вдалося знищити три патрульні катери проєкту 03160 «Раптор», швидкісний транспортно-десантний катер БК-16Е (проєкту 02510), великий десантний корабель «Саратов Серна», а також рятувальний буксир «Василь Бех» перераховують аналітики аналітичного проєкту Oryx.
Ще три кораблі — БДК проєкту 775 і два патрульні картери — отримали пошкодження, випливає з підрахунків Oryx, який збирає дані про військові втрати за фотографіями та відео.
Наразі росія фактично втратила контроль над Чорним морем, заявило у вівторок Міноборони Британії у щоденному звіті розвідки.
Чорноморський флот, за даними британських військових, зайняв нехарактерну собі оборонну позицію, що підриває загальну стратегію російського вторгнення.
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