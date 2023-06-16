Вилучено найбільшу в історії Туреччини партію фальшивих купюр на $1 млрд.

07:30 10 червня Київ, Україна

Як повідомив у п'ятницю телеканал TRT із посиланням на МВС Туреччини, правоохоронним службам вдалося виявити та вилучити найбільшу в історії країни партію фальшивих купюр на суму в один мільярд доларів. Ця сума призначалася для вивезення до країн Африки.

На складі в одному з районів Стамбула, де зберігалися фальшиві долари, було вилучено 10 млн купюр номіналом $100. У справі затримано шістьох людей, у тому числі п'ятьох іноземців, серед них троє шведів, британець і громадянин Гани.

На віллах, де проживали іноземці, проведено обшуки, під час яких вилучено великі суми у валюті та коштовності. Диппредставництва країн, громадянами яких є затримані, поінформовані про проведення щодо них розслідування.

Раніше у Нацбанку повідомили, що у 2022 році кількість підробок гривневих банкнот знизилася більш ніж утричі порівняно з 2021 роком.