Відомі аналітики, правозахисники та дипломати закликали Байдена ввести санкції щодо катів "Ізоляції"

“Френсіс Фукуяма, Вільям Тейлор, Курт Волкер, Марі Йованович, Сергій Плохій.. Це – неповний список людей, які підписали лист, який вже було передано до Білого дому (...) Дякуємо PEN America та особисто Поліні Садовій за роботу, системну підтримку та сміливість називати речі своїми іменами. Асєєв поінформував представників Конгресу та Держдепартаменту США, а також лідерів громадянського суспільства у листопаді 2021 року у складі делегації правозахисників, яку приймав PEN America.



2 грудня держсекретар Блінкен попередив про «серйозні наслідки» для Росії, якщо вона мобілізує свою військову присутність уздовж кордону з Україною. Негайний крок до санкцій щодо цих злочинців, які діють під впливом Росії, посилить підтримку суверенітету України з боку Вашої адміністрації та Вашу прихильність до прав людини, а також може сприяти деескалації російської агресії, до якої закликав держсекретар Блінкен.



Більше того, запровадження цих санкцій означатиме прихильність вашої адміністрації нещодавно оновленої Хартії США та України щодо стратегічного партнерства та забезпечення підтримки «відповідальності винних у порушеннях людських прав на територіях України, тимчасово окупованих Росією», та звільнення людей, які незаконно утримуються на цих територіях.



Згідно з доповіддю Управління Верховного комісара ООН з прав людини, конфлікт на сході України триває понад сім років і забрав понад 13 тисяч життів.. Після Революції Гідності 2013-14 років Україна перебуває на передовій боротьбі за свободу та демократію. Невинні мирні жителі на окупованих територіях живуть у страху через стеження, довільні затримання та тортури. Території Донбасу, що контролюють сили, що підтримуються Росією, без незалежних ЗМІ, організацій громадянського суспільства або міжнародних спостерігачів стали практично чорною дірою в центрі Європи. Однак, хоча міжнародна увага до анексованого Криму залишається високою, ситуація з правами людини на сході України дуже часто забувається.. Поза увагою та значних дій проти них зазначені зловмисники та бажаючі приєднатися до них можуть діяти безкарно.



Загроза свободі однієї нації є загрозою для всіх. Ми просимо вас вшанувати мужність та відданість українському народу, зробивши потужний та символічний крок, який пропонують санкції."

Щиро ваші,



Сюзанна Носсель,

головний виконавчий директор

PEN America



Марк Берендт,

директор програм для Європи та Євразії

Freedom House



Дора Хом'як

президент

Razom for Ukraine



Френсіс Фукуяма

старший науковий співробітник Інституту міжнародних досліджень Фрімен-Спольі,

Стенфордський університет



Мелінда Харрінг,

заступник директора Євразійського центру

Atlantic Council



Гіссу Ніа

директор стратегічного судового проекту

Atlantic Council



Софія Орлоськи,

заступник директора програм Європи та Євразії

Freedom House



Сергій Поганий

професор історії, директор Українського науково-дослідного інституту

Гарвардського університету



Метью Роянські,

директор

Центру Вільсона Інституту Кеннана



Вільям Тейлор,

колишній посол США в Україні



Курт Волкер

колишній посол США в НАТО та спеціальний представник по Україні



Марі Йованович,

колишній посол США в Україні”