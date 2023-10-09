Ізраїльський шекель впав до восьмирічного мінімуму через війну

Сьогодні ізраїльський шекель сягнув майже восьмирічного мінімуму щодо долара США, що пов'язано з ескалацією війни на Близькому Сході.
За інформацією агентства Reuters, ізраїльський шекель знизився до рівня, який не спостерігався протягом майже восьми років порівняно з доларом США.
Банк Ізраїлю оголосив про наміри продати до 30 мільярдів доларів іноземної валюти на відкритому ринку. Це перший випадок в історії центрального банку, коли він проводить подібні продажі, щоб підтримати економічну стабільність Ізраїлю під час військових дій із палестинськими бойовиками у Секторі Гази.
Шекель востаннє знижувався більш ніж на 3% до долара, досягнувши рівня 3,9581.
Банк Ізраїлю заявив, що продовжуватиме стежити за розвитком ситуації і готовий вживати необхідних заходів з використанням наявних інструментів.
За інформацією агентства Reuters, ізраїльський шекель знизився до рівня, який не спостерігався протягом майже восьми років порівняно з доларом США.
Банк Ізраїлю оголосив про наміри продати до 30 мільярдів доларів іноземної валюти на відкритому ринку. Це перший випадок в історії центрального банку, коли він проводить подібні продажі, щоб підтримати економічну стабільність Ізраїлю під час військових дій із палестинськими бойовиками у Секторі Гази.
Шекель востаннє знижувався більш ніж на 3% до долара, досягнувши рівня 3,9581.
Банк Ізраїлю заявив, що продовжуватиме стежити за розвитком ситуації і готовий вживати необхідних заходів з використанням наявних інструментів.
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