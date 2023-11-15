Ізраїльські військові знесли будівлю парламенту ХАМАС у Газі

Ізраїльські військові знесли будівлю парламенту палестинського радикального угруповання ХАМАС у Секторі Гази, повідомляє видання Times of Israel у середу, 15 листопада.
Після того, як кілька днів тому солдати ЦАХАЛ опублікували фотографії усередині приміщення парламенту ХАМАС у місті Газа, вони розпочали демонтаж будівлі.
Захоплення будівлі було здійснено силами 7-ї бронетанкової бригади та піхотної бригади Голані.
У соціальних мережах з'явилося відео, на якому видно момент вибуху.
Після того, як кілька днів тому солдати ЦАХАЛ опублікували фотографії усередині приміщення парламенту ХАМАС у місті Газа, вони розпочали демонтаж будівлі.
Захоплення будівлі було здійснено силами 7-ї бронетанкової бригади та піхотної бригади Голані.
У соціальних мережах з'явилося відео, на якому видно момент вибуху.
אחרי שחיילי גולני הצטלמו בו: צה"ל פוצץ את בניין הפרלמנטשש עוד @roysharon11 pic.twitter.com/v5VZkie7rZ— כאן חדשות (@kann_news) November 15, 2023
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі