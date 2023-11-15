Ізраїльські військові знесли будівлю парламенту ХАМАС у Газі

18:32 15 листопада Київ, Україна

Ізраїльські військові знесли будівлю парламенту палестинського радикального угруповання ХАМАС у Секторі Гази, повідомляє видання Times of Israel у середу, 15 листопада.

Після того, як кілька днів тому солдати ЦАХАЛ опублікували фотографії усередині приміщення парламенту ХАМАС у місті Газа, вони розпочали демонтаж будівлі.

Захоплення будівлі було здійснено силами 7-ї бронетанкової бригади та піхотної бригади Голані.

У соціальних мережах з'явилося відео, на якому видно момент вибуху.