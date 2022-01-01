Ізраїльські медики підозрюють вакцину Pfizer, як причину запалення серця

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Основна вакцина, яку використовували ізраїльські медики для захисту від коронавірусу - Pfizer . Останній місяць почастішали випадки запалення серця серед щеплених другою дозою препарату.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на ізраїльський МОЗ у понеділок, 26 квітня.

"Міністерство охорони здоров'я в цей час вивчає, чи є перевищення захворюваності і чи може це бути пов'язано з вакцинами", - сказав координатор програм по боротьбі з пандемією в Ізраїлі Нахман Еш і додав, що поки ніяких висновків не зроблено.

За його словами, більшість випадків міокардиту зареєстровано серед людей у віці до 30 років. При цьому визначити зв'язок між захворюванням серця і вакцинацією буде складно, тому що міокардит може бути викликаний різними вірусами. Аналогічна кількість випадків запалення серця була зареєстрована в попередні роки, додав Нахман Еш.



У Pfizer заявили, що підтримують регулярні контакти з Міністерством охорони здоров'я Ізраїлю для перевірки даних про свою вакцину. Зокрема, компанія заявила, що "інформована про ізраїльські спостереження за міокардитом, який стався переважно серед молодих людей, які отримали вакцину Pfizer-BioNTech від COVID-19".



Як відомо, Ізраїль є одним зі світових лідерів по вакцинації від коронавірусу. Першу дозу вакцини отримали понад 5,3 млн осіб, другу дозу - 5 млн осіб. Повністю вакциновані близько 54% населення країни і близько 74% дорослого населення (старше 16 років).



Нагадаємо, в Ізраїлі вперше за десять місяців не зафіксували жодної смерті від коронавірусу. Останній такий день був 29 червня 2020 року.