Ізраїльські винищувачі завдали 70 ударів по центру ХАМАС

Ізраїльські винищувачі здійснили понад 70 ударів у районі Дарадж-Туффа, на сході Сектору Гази, як було оголошено Армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у її офіційному Telegram-каналі у середу, 11 жовтня.
Військові наголосили, що цей район є центром ХАМАС, звідки відбувається безліч терактів проти Ізраїлю. В ході операції також було атаковано об'єкти терористичної інфраструктури.
Армія оборони Ізраїлю підсумувала, що вона має намір продовжувати свої операції проти терористичної інфраструктури ХАМАС, яка використовується для нападів на Ізраїль.
Військові наголосили, що цей район є центром ХАМАС, звідки відбувається безліч терактів проти Ізраїлю. В ході операції також було атаковано об'єкти терористичної інфраструктури.
Армія оборони Ізраїлю підсумувала, що вона має намір продовжувати свої операції проти терористичної інфраструктури ХАМАС, яка використовується для нападів на Ізраїль.
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