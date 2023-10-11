Ізраїльські винищувачі завдали 70 ударів по центру ХАМАС

10:05 11 жовтня Київ, Україна

Ізраїльські винищувачі здійснили понад 70 ударів у районі Дарадж-Туффа, на сході Сектору Гази, як було оголошено Армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у її офіційному Telegram-каналі у середу, 11 жовтня.

Військові наголосили, що цей район є центром ХАМАС, звідки відбувається безліч терактів проти Ізраїлю. В ході операції також було атаковано об'єкти терористичної інфраструктури.

Армія оборони Ізраїлю підсумувала, що вона має намір продовжувати свої операції проти терористичної інфраструктури ХАМАС, яка використовується для нападів на Ізраїль.