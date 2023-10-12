Ізраїльська авіакомпанія вперше за 41 рік вилетить у суботу – щоб повернути резервістів

Авіакомпанія El Al Israel Airlines вперше з 1982 року виконуватиме польоти в суботу, в шабат, щоб з-за кордону могли повернутися резервісти.
Про це пише The Times of Israel.
Національний ізраїльський авіаперевізник транспортує призваних резервістів, а також працівників сил безпеки і рятувальників, які знаходилися за кордоном на момент вторгнення ХАМАСу. Повернення резервістів у країну життєво важливе під час війни з терористичним угрупованням ХАМАС.
Компанія каже, що виконає рейси 14 жовтня із США та Азії. Військовослужбовці запасу полетять безкоштовно двома літаками Boeing 787 із Нью-Йорка та Бангкока. Витрати на польоти візьме на себе авіакомпанія El Al та великі фінансові установи США, йдеться у заяві El Al.
Компанія каже, що порушення заборони на польоти в єврейський шабат одержало чималу підтримку, бо це польоти заради порятунку. І вони вважатимуться "Пікуах нефеш" - це єврейський принцип, згідно з яким збереження людського життя переважає фактично над будь-яким іншим релігійним правилом юдаїзму.
Національний ізраїльський авіаперевізник транспортує призваних резервістів, а також працівників сил безпеки і рятувальників, які знаходилися за кордоном на момент вторгнення ХАМАСу. Повернення резервістів у країну життєво важливе під час війни з терористичним угрупованням ХАМАС.
Компанія каже, що виконає рейси 14 жовтня із США та Азії. Військовослужбовці запасу полетять безкоштовно двома літаками Boeing 787 із Нью-Йорка та Бангкока. Витрати на польоти візьме на себе авіакомпанія El Al та великі фінансові установи США, йдеться у заяві El Al.
Компанія каже, що порушення заборони на польоти в єврейський шабат одержало чималу підтримку, бо це польоти заради порятунку. І вони вважатимуться "Пікуах нефеш" - це єврейський принцип, згідно з яким збереження людського життя переважає фактично над будь-яким іншим релігійним правилом юдаїзму.
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