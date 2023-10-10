Ізраїльська армія вдарила по більш ніж 200 цілях у Секторі Гази вночі

10:13 10 жовтня Київ, Україна

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вночі вдарила по більш ніж 200 цілях у Секторі Гази.



Про це повідомляє видання Times of Israel.



Серед об'єктів, які були уражені, було місце зберігання зброї в мечеті, квартира, що використовувалася силами протитанкових керованих ракет ХАМАС, та вежа, яку використовують терористичні угруповання, за інформацією, наданою ізраїльською армією.



Військові також надали відео, на якому можна побачити момент завдання ударів по об'єктах ХАМАС.