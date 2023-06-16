Ізраїльська армія робить ставку на технології та штучний інтелект в обороні

Глава Міністерства оборони Ізраїлю оголосив, що Ізраїль прагне використати свої інноваційні досягнення в галузі технологій з метою стати світовим лідером у застосуванні штучного інтелекту (ШІ), зокрема, в галузі оборони.
Про це повідомляє Reuters.
Він назвав GPT (генеративний попередньо навчений трансформатор) та AGI (штучний загальний інтелект) сферами глибоких досліджень, над якими працюють цивільні індустрії ШІ та які з часом можуть мати військове застосування.
За його словами, "місія полягає в тому, щоб перетворити Ізраїль на наддержаву в області ШІ і стати на чолі дуже обмеженої кількості світових держав, що входять до цього клубу".
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