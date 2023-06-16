Ізраїльська армія робить ставку на технології та штучний інтелект в обороні

19:46 22 травня Київ, Україна

Глава Міністерства оборони Ізраїлю оголосив, що Ізраїль прагне використати свої інноваційні досягнення в галузі технологій з метою стати світовим лідером у застосуванні штучного інтелекту (ШІ), зокрема, в галузі оборони.

Про це повідомляє Reuters.

"Кроки, спрямовані на використання швидкого розвитку штучного інтелекту, охоплюють створення спеціальної організації з військової робототехніки в міністерстві і рекордно високий бюджет на відповідні дослідження та розробки цього року", - заявив генерал армії у відставці Еяль Замир.

Він назвав GPT (генеративний попередньо навчений трансформатор) та AGI (штучний загальний інтелект) сферами глибоких досліджень, над якими працюють цивільні індустрії ШІ та які з часом можуть мати військове застосування.

"Є люди, які вважають ШІ наступною революцією, яка змінить обличчя війни на полі бою", – наголосив Замир.

За його словами, "місія полягає в тому, щоб перетворити Ізраїль на наддержаву в області ШІ і стати на чолі дуже обмеженої кількості світових держав, що входять до цього клубу".