Ізраїль заявив про відповідальність Лівану і Сирії за атаки

13:00 27 липень Київ, Україна

Прем'єр-міністр Ізраїлю зробив офіційну заяву про готовність Ізраїлю протистояти "підривної діяльності" з боку Сирії і Лівану, а також запобігти будь-яку загрозу безпеці ..

Ліван і Сирія будуть відповідальні за будь-які напади на Ізраїль, що здійснюються з їх територій. З такою заявою виступив у неділю на щотижневому засіданні ізраїльського уряду прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху.

"Ліван і Сирія несуть відповідальність за будь-яку атаку на Ізраїль, що здійснюються з їх територій. Армія оборони Ізраїлю готова відповісти на будь-яку загрозу", - розповсюдила висловлювання Нетаньяху його канцелярія. Прем'єр додав, що "проводить оцінки поточної ситуації [на північному кордоні] з міністром оборони [Бені Ганц] і главою Генштабу [армії Ізраїлю Авівом Кохаві]".

"Що стосується північного фронту (на півночі Ізраїль межує з Ліваном і Сирією - прим. ред), ми діємо відповідно до нашої послідовною політикою недопущення військового закріплення Ірану на наших північних кордонах. Ми не допустимо підривної діяльності проти нашої безпеки, ми також не допустимо загрози для наших громадян. Ми не потерпимо нападок на наші сили ", - продовжив ізраїльський прем'єр.

24 липня ізраїльські бойові вертольоти вразили кілька військових цілей сирійської армії на півдні Сирії у відповідь на обстріл Голанських висот, повідомили в п'ятницю в прес-службі Армії оборони Ізраїлю. Раніше в той же день ізраїльські військові заявили, що з сирійської сторони кордону на Голанських висотах були чутні вибухи, в результаті яких осколками могли бути пошкоджені автомобіль і будинок з ізраїльської сторони.

23 липня Армія оборони Ізраїлю після оцінки ситуації направила додаткові піхотні підрозділи в район північного кордону. За даними газети Yedioth Ahronoth, на кордон єврейської держави з Ліваном і Сирією спрямований піхотний батальйон після погроз з боку ліванського шиїтського руху "Хезболлах" відповісти на приписувані Ізраїлю удари в районі Дамаска на початку цього тижня.

Колись вони належали Сирії з 1944 року Голани були захоплені Ізраїлем в ході Шестиденної війни 1967 року. У 1981 році ізраїльський парламент прийняв "Закон про Голанських висотах", в якому в односторонньому порядку проголосили суверенітет єврейської держави над цією територією. Рада Безпеки ООН в Наприкінці 1981 року прийняв резолюцію 497, згідно з якою дана анексія була визнана недійсною.