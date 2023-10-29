Ізраїль заявив про відмову від зв'язку Starlink після підтримки Маском ХАМАС

Ізраїль різко відреагував на заяву Маска про те, що супутникова система зв'язку Starlink "підтримуватиме зв'язок із міжнародно визнаними гуманітарними організаціями в Газі".
Міністр зв'язку Ізраїлю Шломо Карі заявив про відмову Ізраїлю від використання супутникового зв'язку Starlink. Про це він повідомив у соцмережі Х.
Він також додав, що Ізраїль використовуватиме всі наявні засоби, щоб протидіяти постачанню зв'язку через Starlink у Сектор Гази.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху підтвердив наступ військ на Газу.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі