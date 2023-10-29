Ізраїль заявив про відмову від зв'язку Starlink після підтримки Маском ХАМАС

11:08 29 жовтня Київ, Україна

Ізраїль різко відреагував на заяву Маска про те, що супутникова система зв'язку Starlink "підтримуватиме зв'язок із міжнародно визнаними гуманітарними організаціями в Газі".

Міністр зв'язку Ізраїлю Шломо Карі заявив про відмову Ізраїлю від використання супутникового зв'язку Starlink. Про це він повідомив у соцмережі Х.

"ХАМАС використовуватиме Starlink для терористичної діяльності. У цьому немає сумнівів, ми це знаємо, і Маск це знає. ХАМАС – це ІДІЛ. Можливо, Маск захоче зумовити це рішення звільненням наших викрадених немовлят, синів, дочок, людей похилого віку. Усіх! До того часу мій офіс припинить усі зв'язки зі Starlink", – наголосив Карі.

Він також додав, що Ізраїль використовуватиме всі наявні засоби, щоб протидіяти постачанню зв'язку через Starlink у Сектор Гази.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху підтвердив наступ військ на Газу.