Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та анонсував "повну облогу" Сектора Гази

14:19 09 жовтня Київ, Україна

ЦАХАЛ заявляє, що відновив контроль над усіма прикордонними містами Гази, з яких почався наступ бойовиків. Газа буде в повній облозі, а главу ХАМАСу збираються ліквідувати, каже влада Ізраїлю.

Про нові заяви Ізраїлю повідомляє видання The Times of Israel.



Спікер ізраїльської армії, контрадмірал Даніель Хагарі заявив на пресконференції, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма містами, розташованими на кордоні із Сектором Гази. За словами представника ЦАХАЛу, протягом останніх годин випадки зіткнень між ізраїльськими військовими та палестинцями "були одиночними", поки в жодному з населених пунктів бойових дій немає.

"Цілком можливо, що в цьому районі все ще є терористи", - додав речник ЦАХАЛ.

Евакуація цивільних та зміцнення кордонів

Хагарі заявив, що кордон із Газою укріплять танками, які підтримуватимуться бойовими вертольотами та безпілотниками. Щодо призову резервістів — Хагарі каже, що ЦАХАЛ ніколи не мобілізував так багато резервістів за такий короткий проміжок часу — 300 тисяч людей за 48 годин. Командувач ХАМАС - "небіжчик" Хагарі додав, що голові бойовиків ХАМАС не уникнути смерті. Військові евакуювали 15 із 24 міст на кордоні та продовжать вивезення інших містечок найближчим часом. У той самий час місто Сдерот не евакуюватимуть.Хагарі додав, що голові бойовиків ХАМАС не уникнути смерті.

"Яхья Сінвар - командувач кампанії, і він небіжчик. Військове та політичне керівництво ХАМАСу, всі його активи будуть атаковані, вони приречені", - заявив Хагарі.

Заява про повну облогу Гази

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив про "повну облогу" Сектору Гази в рамках боротьби з терористичним угрупуванням ХАМАС.