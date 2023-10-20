Ізраїль заборонить «Аль-Джазіру» в країні

"Ізраїль веде війну на суші, у повітрі, морі та на фронті публічної дипломатії. Ми жодним чином не допустимо трансляцій, які шкодять безпеці держави. Передачі та репортажі "Аль-Джазіри" є підбурюванням проти Ізраїлю, допомагають ХАМАС-ІДІЛ та терористичним організаціям у їхній пропаганді, а також заохочують насильство проти Ізраїлю", - заявив Кархі.

Згідно з новими правилами, міністр зв'язку за погодженням з міністром оборони зможе наказати телекомпаніям припинити трансляцію відповідного каналу, закрити його офіси в Ізраїлі, конфіскувати його обладнання, а також закрити його вебсайт або обмежити доступ до нього залежно від розташування його серверів.

Аль-Джазіра – телевізійна мережа зі штаб-квартирою у місті Доха у Катарі. Найбільша телемережа арабською мовою, англомовні передачі також ретранслюються у кількох країнах світу. Мовлення здійснюється за допомогою супутникового зв'язку та інтернету у багатьох регіонах світу.

Рішення має бути схвалено Кабінетом безпеки, ґрунтуватися на юридичному висновку служби безпеки про те, що канал справді завдає шкоди національній безпеці та підлягає перегляду окружним судом.Таке рішення діятиме протягом 30 днів, але може бути продовжено на додаткові 30-денні періоди. Надзвичайні правила діятимуть протягом трьох місяців або до офіційного скасування урядом конкретного надзвичайного стану.