Ізраїль заборонить «Аль-Джазіру» в країні

В Ізраїлі вирішили закрити філію катарського телеканалу "Аль-Джазіра" - через шкоду національній безпеці. Уряд затвердив надзвичайні правила, які можуть спричинити закриття офісів Аль-Джазіри.
Про це повідомляє видання The Times of Israel.
Зазначається, що уряд затвердив правила, що дозволяють йому тимчасово закривати іноземні канали новин під час надзвичайних ситуацій, таких як нинішня війна з угрупуванням ХАМАС у Газі, якщо він вважає, що канал завдає шкоди національній безпеці.
Міністр зв'язку Ізраїлю Шломо Кархі ініціював прийняття цих правил, щоб закрити канал новин "Аль-Джазіра", який, за його словами, завдає шкоди національній безпеці.
Зазначається, що уряд затвердив правила, що дозволяють йому тимчасово закривати іноземні канали новин під час надзвичайних ситуацій, таких як нинішня війна з угрупуванням ХАМАС у Газі, якщо він вважає, що канал завдає шкоди національній безпеці.
Міністр зв'язку Ізраїлю Шломо Кархі ініціював прийняття цих правил, щоб закрити канал новин "Аль-Джазіра", який, за його словами, завдає шкоди національній безпеці.
Згідно з новими правилами, міністр зв'язку за погодженням з міністром оборони зможе наказати телекомпаніям припинити трансляцію відповідного каналу, закрити його офіси в Ізраїлі, конфіскувати його обладнання, а також закрити його вебсайт або обмежити доступ до нього залежно від розташування його серверів.
Рішення має бути схвалено Кабінетом безпеки, ґрунтуватися на юридичному висновку служби безпеки про те, що канал справді завдає шкоди національній безпеці та підлягає перегляду окружним судом.
Таке рішення діятиме протягом 30 днів, але може бути продовжено на додаткові 30-денні періоди. Надзвичайні правила діятимуть протягом трьох місяців або до офіційного скасування урядом конкретного надзвичайного стану.
Аль-Джазіра – телевізійна мережа зі штаб-квартирою у місті Доха у Катарі. Найбільша телемережа арабською мовою, англомовні передачі також ретранслюються у кількох країнах світу. Мовлення здійснюється за допомогою супутникового зв'язку та інтернету у багатьох регіонах світу.
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