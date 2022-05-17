Ізраїль вводить нові карантинні обмеження, щоб стримати Дельта-штам

17:55 12 серпня Київ, Україна

Уряд Ізраїлю затвердив нові карантинні обмеження, зокрема, тепер в країні будуть тестувати на COVID дітей з трьох років.

Про це повідомляє Newsru.co.il у четвер, 12 серпня.



Обмеження "зеленого стандарту" будуть поширені на нові галузі, включаючи басейни, спортзали, кінотеатри і великі торгові центри. Їх дозволять відвідувати здоровим і вакцинованим людям. Від його дотримання звільнені тільки діти до 3 років. При цьому діти з трьох до 12 років повинні будуть пред'явити на вході негативний тест, який можна зробити безкоштовно, а діти старше 12 років, які не мають поважних причин не робити щеплення, повинні будуть платити за експрес-тест. Правило набуде чинності з 18 серпня.



Також буде повернуто "фіолетовий стандарт" в торгових і комерційних центрах, заповнюваність яких буде обчислюватися за формулою: одна людина на сім квадратних метрів. Це правило не поширюється на магазини площею менше 100 квадратних метрів. Серед основних принципів "фіолетового стандарту" - вимір температури на вході в будівлю підприємства, обмеження кількості осіб в приміщеннях, робота постійними змінами та інше. Він почне діяти 16 серпня.



Що стосується масових заходів, в приміщеннях при відсутності сидячих місць можуть перебувати до тисячі осіб, а на вулиці - до 5 тисяч осіб. У залах, де у кожного глядача є заброньоване для нього місце, немає обмежень, але захід повинен проводитися відповідно до "зеленого стандарту". У приватних будинках, а також місцях, на які не поширюється дія "зеленого стандарту", можуть перебувати до 50 осіб в приміщенні і до 100 осіб - на вулиці. Обмеження набуде чинності 18 серпня.



Відзначимо, що в Ізраїлі коронавірус виявили у 918 237 осіб, 6587 з них померли.