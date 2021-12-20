Ізраїль відновлює авіасполучення

16:23 15 березень Київ, Україна

Уряд Ізраїлю прийняв рішення відновити авіасполучення з усіма країнами, проте квоти на кількість прибулих в країну залишаються в силі.



Про це інформує Haaretz.





Втім, квоти на кількість прибулих в країну залишаються в силі. Міністри вирішили зберегти обмеження в 3 000 осіб на день.



У своєму рішенні уряд відзначив, що Міністерство охорони здоров'я має повноваження скасовувати авіарейси, прибуття яких потенційно може загрожувати здоров'ю населення країни.



Досі ізраїльтяни мали право повертатися до Ізраїлю тільки рейсами з обмеженого переліку міст: Лондон, Франкфурт, Париж, Київ та Нью-Йорк.



Як повідомила пресслужба «Міжнародних Авіаліній України», в цей час компанія має підтвердження щодо виконання наступних рейсів: Київ - Тель-Авів - по 2 рейси 17, 18, а також один рейс 15 березня; Тель-Авів - Київ - по одному рейсу 15, 16, 17, 19 і 2 рейси 18 березня.



