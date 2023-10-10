Ізраїль відновив контроль над кордоном із Газою

11:39 10 жовтня Київ, Україна

Ізраїльська армія відновила контроль над кордоном із Сектором Гази після того, як бойовики ХАМАС підірвали частини прикордонного паркану на початку вторгнення.



Про це повідомила газета The Times of Israel із посиланням на представника ЦАХАЛ Даніеля Хагарі.

"За останню добу жоден терорист не пройшов через огорожу", - наголосив він.

Представник Армії оборони Ізраїлю додав, що інженерні війська активно працюють над мінуванням ділянок біля дірок в огорожі.



Ізраїльські військові продовжують операції на території країни, і вони стверджують, що на цей момент все ще можуть бути невеликі групи терористів. Загалом в Ізраїлі було знайдено 1500 тіл бійців ХАМАС, згідно з даними влади.