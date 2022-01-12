Ізраїль: під час тисняви ​​на релігійному святі загинули 44 людини

10:11 30 квітень Київ, Україна

Вчора, 29 квітня, під час святкування Лаг ба-Омер на горі Мерон в Ізраїлі, сталася тиснява, в якій загинули 44 людини і понад 150 отримали травми.

Про це повідомляє Jerusalem Post.



Гендиректор служби швидкої допомоги "Маген Давид Адом" Елі Бін повідомив, що в результаті трагедії загинули не менше 44 людей. Близько 150 отримали травми, з них шестеро знаходяться в критичному стані, 18 у важкому стані. Серед постраждалих чимало дітей.

Десятки машин швидкої допомоги і шість вертольотів були викликані на місце події для евакуації поранених.

Вранці 30 квітня почалися рятувальні операції з евакуації тисяч людей, які все ще перебували на місці події. Міністерство транспорту відправило 300 порожніх автобусів для порятунку парафіян, але, як повідомляється, вони застрягли в пробці через те, що поліція не організувала захід.



На місці події був влаштований польовий госпіталь. Солдати ізраїльської поліції працювали над евакуацією поранених і розчищенням натовпу з місця події.



Телефонна служба на місці події не витримала навантаження, коли тисячі людей намагалися зв'язатися з членами сім'ї і службами екстреної допомоги.



Поліція Ізраїлю почала розслідування причин трагедії.