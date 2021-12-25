Ізраїль вніс Україну до списку країн з високим ризиком зараження COVID-19

15:24 24 квітень Київ, Україна

Уряд Ізраїлю звернувся до ізраїльтян і рекомендував громадянам країни не літати до країн з дуже складною епідситуацією через коронавірус, серед яких вказана і Україна. Про це повідомила газета The Jerusalem Post з посиланням на виконавчого директора МОЗ Хезі Леві.

"Ситуація в світі така, що ми настійно рекомендуємо не виїжджати за кордон, якщо в цьому немає потреби. МОЗ визначив сім країн з дуже високою захворюваністю і високою ймовірністю зараження. Рекомендуємо по можливості не їздити в ці країни", - заявив Леві.

Так, за його словами, в список заборонених для туристів держав внесені Ефіопія, Бразилія, ПАР, Індія, Мексика, Туреччина і Україна.

При цьому список може доповняться, зазначили у відомстві.

Нагадаємо, в Ізраїлі вперше за десять місяців не зафіксовано жодної смерті від коронавірусу. Останній такий день був 29 червня 2020 року.

В Україні понад два мільйони COVID-випадків.