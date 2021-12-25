Ізраїль вніс Україну до списку країн з високим ризиком зараження COVID-19

Уряд Ізраїлю звернувся до ізраїльтян і рекомендував громадянам країни не літати до країн з дуже складною епідситуацією через коронавірус, серед яких вказана і Україна. Про це повідомила газета The Jerusalem Post з посиланням на виконавчого директора МОЗ Хезі Леві.
Так, за його словами, в список заборонених для туристів держав внесені Ефіопія, Бразилія, ПАР, Індія, Мексика, Туреччина і Україна.
При цьому список може доповняться, зазначили у відомстві.
Нагадаємо, в Ізраїлі вперше за десять місяців не зафіксовано жодної смерті від коронавірусу. Останній такий день був 29 червня 2020 року.
В Україні понад два мільйони COVID-випадків.
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