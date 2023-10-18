Ізраїль веде переговори зі SpaceX щодо підключення Starlink для посилення зв'язку

08:38 18 жовтня Київ, Україна

Влада Ізраїлю веде переговори з американською компанією SpaceX Ілона Маска про підключення інтернет-сервісів Starlink для посилення зв'язку у воєнний час напередодні очікуваної наземної операції в Секторі Гази.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на представника Міністерства зв'язку Ізраїлю.



Цей крок має забезпечити міста на лінії фронту безперервним інтернет-зв'язком. Представник відомства додав, що Starlink служитиме резервним варіантом на випадок, якщо інші системи будуть виведені з ладу.



Представник Мінзв'язку повідомив, що Ізраїль розглядає можливість відключення Гази від інтернету та телефонного зв'язку. У відомостях також підтвердили, що працюють над закриттям ізраїльських офісів катарської державної новинної мережі Al-Jazeera, яка "використовується для пропаганди ХАМАС, підбурювання та заподіяння шкоди національній безпеці у воєнний час".