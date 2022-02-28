Ізраїль: в масці, але без карантинних обмежень

08:18 01 червень Київ, Україна

Стабільно низький показник добового приросту нових випадків інфікування дозволив керівництву Ізраїлю скасувати всі карантинні обмеження, крім носіння маски в закритих приміщеннях.

Про це повідомляє радіо Кан.

"Не продовжені всі обмеження, після закінчення їхнього терміну дії 1 червня 2021 року... Припис про обов'язкове носіння масок в закритих приміщеннях буде залишатися в силі доти, поки не буде вирішено інакше", - заявив представник Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю.

З 1 червня громадянам при відвідуванні громадських заходів і закладів вже не треба пред'являти документ про вакцинацію.



Кампанія з вакцинації в Ізраїлі стартувала в грудні 2020 року. На сьогодні повністю імунізовані 55% громадян або більше п'яти мільйонів осіб.