Ізраїль: в масці, але без карантинних обмежень

Стабільно низький показник добового приросту нових випадків інфікування дозволив керівництву Ізраїлю скасувати всі карантинні обмеження, крім носіння маски в закритих приміщеннях.
Про це повідомляє радіо Кан.
З 1 червня громадянам при відвідуванні громадських заходів і закладів вже не треба пред'являти документ про вакцинацію.
Кампанія з вакцинації в Ізраїлі стартувала в грудні 2020 року. На сьогодні повністю імунізовані 55% громадян або більше п'яти мільйонів осіб.
Кампанія з вакцинації в Ізраїлі стартувала в грудні 2020 року. На сьогодні повністю імунізовані 55% громадян або більше п'яти мільйонів осіб.
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