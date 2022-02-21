Ізраїль затвердив нового главу кібербезпеки

06:13 21 лютий Київ, Україна

Кабінет Міністрів Ізраїлю схвалив у неділю призначення колишнього генерала Габі Портного головою кібербезпеки країни у Національному кіберуправлінні.



У заяві, опублікованій канцелярією прем'єр-міністра Нафталі Беннета, йдеться, що міністри проголосували за призначення.



Портной, 52-річний колишній бригадний генерал Армії оборони Ізраїлю, був обраний Беннетом на посаду начальника відділу кібербезпеки.



На цей час він є головним операційним директором ізраїльської високотехнологічної компанії EnVizon Medical. Портной замінить Ігаля Унну, який пішов у відставку у січні.



Згідно з окремою заявою, опублікованою канцелярією прем'єр-міністра, Національне кіберуправління є основним органом, який відповідає за захист кіберпростору Ізраїлю та нарощування його кіберсили.



За даними Офісу, управління працює над підвищенням захисту ізраїльських громадян та організацій, борючись із численними щоденними кібератаками та готуючись до надзвичайних ситуацій.